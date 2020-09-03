حزمة إعفاءات فى الرسوم والإيجارات للمنتفعين بكافتريات شاطئ بورسعيد

رحب المنتفعين بكافتريات شاطئ بورسعيد وأصحاب أكشاك الشماسي والكراسي بقرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بخصم 50% من إيجارات الكافتريات اعتبارا من يونيو وحتى نهاية دبسمبر القادم.

إضافة إلى الإعفاء الكامل من إيجارات ورسوم الانتفاع ثلاثة أشهر كاملة بدءا من مارس المنقضي وذلك فى إطار التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا المستجد، خاصة مع استمرار قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ العامة.

وقال المحافظ فىى بيان له اليوم الخميس، إن شهر مارس شهد بدء انتشار جائحة كورونا فى مصر وهو ما يستوجب التيسيير على المواطنين وأصحاب الكافتريات التى تعد أحد مصادر الرزق لشباب بورسعيد وحتى نهاية العام الحالى 2020، وذلك لدعم الشباب فى مشروعاتهم والتيسير عليهم ضمن خطط مواجهه آثار الفيروس المستجد.

وأكدت إيمان طعيمة مدير كافتيريا رومانس بيتش، أن قرار المحافظ جاء فى توقيت مناسب، خاصة أن الموسم الصيفي لم يحقق العوائد المناسبة بسبب تداعيات فيروس كورونا وغلق الشواطئ امتثالا لقرارات مجلس الوزراء.

وأشارت طعيمه إلى أن أصحاب الكافتريات ومعظمهم من الشباب كانوا سيتضطرون للأقتراض بعد أن تحملوا خسائر باهظة بسبب كورونا وغلق الشواطئ، وذلك لسداد مستحقات القيمة الإيجارية للمحافظة وللوفاء برواتب العاملين بها، وجاء ت حزمة الإعفاءات التى أصدرها المحافظ لتنقذهم من الاستدانة.

ومن ناحيته أكد كريم محسن صاحب كافيتريا ليلة بشاطئ بورسعيد أن قرار المحافظ بإعفاء أصحاب الكافتريات من الرسوم جاء فى وقته تماما نظرا لتحمل الشباب تكاليف صيانة خلال فترة التوقف وإغلاق الشاطئ وخسائر المتغيرات المناخية التى تواجه كافتريات الشاطئ فى موسم الشتاء الذي يشكل عبئا سنويا على كاهل الشباب.

تخفيض إيجارات مشروع شارع 7/3

وفى سياق متصل، استجاب المحافظ لمطلب النائبه سعاد المصري بخفض 30% من القيمة الإيجارية لمشروع 3 – 7 لشباب بورسعيد، ومقدم شهرين بدلاً من 3 أشهر.

وكانت النائبة قد تقدمت بفكرة المشروع قبل 18 شهراً وتم تنفيذ المشروع في 12 شهراً بتكلفة 30 مليون جنيه بهدف توفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق المستقبل لهم، وذلك استجابة لشباب بورسعيد المستحقين لمشروع شارع 3-7 والمتضررين من إرتفاع القيمة الإيجارية الشهرية.

ويتضمن المشروع إقامة أكشاك بمساحات متفاوتة خلف حديقة المنتزه ببورسعيد تشمل انشطة خدمية ومشغولات يدوية.

وحصلت “النائبة سعاد المصري” علي موافقة بخفض القيمة الإيجارية بالوحدات التي تبلغ مساحتها 11.25 متر بقيمة 30 ٪ لتصبح القيمة الايجارية 7875 بدلاً من 11250 جنيهاً بخصم 3375 جنيهاً ، وتصبح القيمة الإيجارية للوحدة التي تبلغ مساحتها 6 متر 4200 جنيه بدلاً من 6000 بخصم 1800 جنيهاً، كما تبلغ قيمة الوحدة مساحة 2.75 متر بعد خفض30 % 1890 شهرياً بدلاً من 2700 جنيه بخصم 810 جنيهات، كما حصلت النائبة علي موافقة بدفع شهرين مقدم بدلاً من 3 أشهر.

أشادت “سعاد المصري” بسرعة استجابة محافظ بورسعيد لمطالب الشباب وأكدت ضرورة وقوف مؤسسات الدولة مع الشباب بالتزامن مع انطلاق المشروع.