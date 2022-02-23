حزمة أسهم تشهد أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تباين مؤشرات البورصة المصرية في إغلاقات جلسة اليوم سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات الغزل، والاستثمارات المالية، و العقارات أعلى تراجعات.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 4.16%، مغلقا عند 3.690 جنيه، ثم الإسكندرية للغزل والنسيج بنسبة 2.68% مغلقا عند 1.414 جنيه، وسهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 2.38%، مغلقا عند 0.205 جنيه.

ورابعا جاء سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 1.96%، مغلقا عند 2 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو بنسبة 1.89%، مغلقا عند 30 جنيه.

وشهدت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية عند 27 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 41.28 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 125.210 جنيه، وسهم الشرقية – إيسترن كومباني بقيمة 10.600 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 107 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 اليوم بنسبة 0.01% إلى مستوى 11301 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.54%، مغلقا عند مستوى 1950 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% مغلقا عند 2934 نقطة.