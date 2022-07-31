حزمة أسهم تسجل أعلى انخفاض في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت حزمة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات السمسرة، والأدوية، والصناعة، عكس الاتجاه العام الصاعد للسوق لتشهد أعلى تراجعات .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم –الجلسة الأخيرة في شهر يوليو- على صعود جماعي حيث صعد EGX30 بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9467 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 1.13% مغلقا عند مستوى 1868 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنحو 1%، مغلقا عند مستوى 2735 نقطة.

وجاء الأعلى تراجعا بين الأسهم الهابطة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.99%، مغلقا عند 0.819 جنيه، ثم مجموعة عامر جروب القابضة بنسبة 4.68%، مغلقا عند 0.753 جنيه، وثالثا جاء جلاكسو سميثكلاين بنسبة 3.18% مغلقا عند 24.050 جنيه.

ورابعا حل العاشر من رمضان للصناعات الدوائية بنسبة 2.81%، مغلقا عند 2.420 جنيه، ثم جي بي أوتو بنسبة 2.08%، مغلقا عند 2.830 جنيه.

وشهدت مجموعة من أسهم السوق ثباتا جاء من بينها العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية مغلقا عند 25.060، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي عند 25.060 جنيه، ومصر لصناعة الكيماويات – كيما عند 3.610 جنيه، والأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 105.860 جنيه، والعربية للخزف – سيراميكا ريماس عند 0.461 جنيه.