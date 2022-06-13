حزمة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري، وحليج الأقطان، أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 11% و2.8% بنسب تراوحت بين مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتصدَّر قائمة الأسهم الأعلى سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 11.16% مغلقًا عند 1.265 جنيه، ثم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 7.15% مغلقًا عند 1.513 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 4.87% مغلقا عند مستوى 1.57 جنيه، ثم كونتكت المالية القابضة بنسبة 4.52% مغلقًا عند 3.24 جنيه، وخامسًا سهم إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.8% مغلقًا عند مستوى 0.256 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي، حيث انخفض المؤشر الثلاثيني "EGX30" بنسبة 0.82% عند مستوى 10015 نقطة، ثم سهم "EGX70" بنسبة 1.28% عند مستوى 1837 نقطة، ثم سهم "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39% مغلقًا عند 2275 نقطة.