حزمة أسهم بالبورصة المصرية تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من الأسهم بالبورصة المصرية اليوم أعلى تراجعات بنهاية تداولات اليوم، رغم الارتفاع الجماعي للمؤشرات بنسب تجاوزت الـ1%.

وجاء على رأس الأسهم المتراجعة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 20%، منهيًا التعاملات عند 5.14 جنيه، ثم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خاسرًا 5.74% عند مستوى 20.84 جنيه، ثم سبيد ميديكال منخفضًا 4.37% إلى مستوى 1.18 جنيه.

وتراجع أيضًا سهم النعيم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.90% إلى مستوى 0.201 جنيه، ثم النصر للأعمال المدنية بنسبة 2.89% منهيًا تداولاته عند 19.5 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتًا جاء من بينها القابضة المصرية الكويتية (بالجنيه) منهيا التعاملات عند 20.7 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية بقيمة 105 جنيهات، وراية القابضة للاستثمارات المالية بـ 2.29 جنيه، وسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 18.28 جنيه، وسهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 153.43 جنيه.

واكتست مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا باللون الأخضر بنهاية تداولات اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5% إلى مستوى 11708 نقطة، والأفراد EGX70 بنسبة 1.05% منهيا التداولات عند مستوى 2137 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقا بنحو 1%، مغلقًا عند مستوى 3151 نقطة.