حزب مصر أكتوبر يشيد بالاستجابة لأمانة الفلاحين من الزراعة والتموين لرفع توريد طن القصب

ثمن حزب مصر أكتوبر، القرار الصادر من الدكتور السيد الصغير، وزير الزراعة، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين ولجنة التسعير ، بعد قرار الحكومة برفع توريد طن القصب، وذلك بعدما تقدمت أمانة الفلاحين بقيادة النوبي أبو اللوز أمين الفلاحين المركزي بمذكرة رسمية لوزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور محمد بدران،النائب الأول والأمين العام للحزب، بعد عدة جلسات عقدتها أمانة الفلاحين المركزية بمصر أكتوبر، لمناقشة المشكلات التي تواجه الفلاحين.

وقال النوبي أبو اللوزي، أمين الفلاحين بالحزب، قرار رفع طن القصب يؤكد أن الدولة المصرية تحرص على دعم ابنائها المزارعين، وتسعى جاهدة لدعم زراعة قصب السكر؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وتقدم النوبي بالشكر لوزيري الزراعة والتموين، ولجنة التسعير، واصفا القرار بتحقيق طموحات المزارع المصري.

وكانت أمانة الفلاحين بحزب مصر أكتوبر، عقدت في وقت سابق مؤتمر صحفي بعنوان “زراعة قصب السكر بين الواقع والمأمول” لدعم مزارعى القصب فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وتوفير الأسمدة لهم فى مواعيدها بداخل الجمعيات الزراعية مع مراعاة رفع سعر طن القصب بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الزراعة، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجهة هذه الزراعة الاستراتيجية.