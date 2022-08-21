حزب مستقبل وطن في الإسكندرية يعقد أول اجتماع له بالتشكيل الجديد

كشف النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عن أن الحزب عقد الاجتماع التنظيمي الأول بالتشكيل الجديد.

حضر الاجتماع اللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، وترأسه النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب في الإسكندرية وعضو مجلس النواب، بهدف بحث خطة الحزب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا يأتي تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

وأكد جبريل أنه في بداية اللقاء، أكد النائب يحي عيسوي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، أهمية تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، موجها الأمناء النوعيين بتنشيط العمل الحزبي كل في مجاله من أجل دعم انتشار الحزب داخل المحافظة ووسط المواطنين.

وشدد أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن على ضرورة العمل يدا واحدة، وفقًا لخطة عمل واضحة، لتفعيل مهام عمل الحزب، خلال الفترة القادمة، وتلبيه حاجات ورغبات المواطنين، مطالبًا أعضاء هيئة مكتب المحافظة بتنشيط دور الحزب في جميع أنحاء المحافظة، ليكون حزب مستقبل وطن نموذجا للعمل الحزبي الوطني.

واستهل النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، كلمته بتقديم التهنئة للأمناء القدامى على تجديد الثقة فيهم تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، والأمناء الجدد على اختيارهم في هيئة مكتب الحز بالإسكندرية، وطلب من الجميع تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ التكيفات الحزبية من أجل مساندة الدولة المصرية في معركة البناء والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المواطن وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والذي يضع المواطن في مقدمة أولوياته.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن الحزب يهدف لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط، والتواجد بشكل مستمر في كل شارع في المحافظة، مُضيفًا أن النجاح الحقيقي لن يتحقق بالتواجد داخل المكاتب، بل بالتواجد بجانب المواطن، لمعرفه مشكلاته، والسعي لتوفير حلول حقيقية لها.

وأكد النائب محمد جبريل أمين الشئون البرلمانية بالإسكندرية على أهمية التعاون بين كافة أمانات الحزب والعمل بشكل جاد من اجل خدمة المواطن .

وشدد النائب على أهمية زيادة العضويات من خلال خطة عمل تستهدف الوصول إلى كل فئات المجتمع في المحافظة وذلك بالتوازي مع زيادة الوحدات الحزبية بما لا يتعارض مع بعضها البعض في أغلب مناطق الإسكندرية.

وشدد النائب علي ان لحزب مستقبل وطن دور فعال في العمل الخدمي للمواطن والتشريعي تحت قبه البرلمان من خلال نوابه الامر الذي يحتم عليه بذل المزيد من الجهد للحفاظ علي ريادة الحزب في والحفاظ علي مكتسباته داخل الشارع والمجتمع المصري.