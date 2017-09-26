حزب خالد علي يرفض تعديلات إسقاط الجنسية

إيمان عوف رفض حزب العيش والحرية تحت التأسيس، اليوم الثلاثاء، التوجه الحكومي لتعديل بعض أحكام القانون بشأن الجنسية المصرية، وفق بيان وقال الحزب الذي يشغل المحامي والحقوقي خالد علي وكيل مؤسسيه :"أطلت علينا المصادر الإخبارية المختلفة الأربعاء الماضي بأن الحكومة…

إيمان عوف

رفض حزب العيش والحرية تحت التأسيس، اليوم الثلاثاء، التوجه الحكومي لتعديل بعض أحكام القانون بشأن الجنسية المصرية، وفق بيان

وقال الحزب الذي يشغل المحامي والحقوقي خالد علي وكيل مؤسسيه :”أطلت علينا المصادر الإخبارية المختلفة الأربعاء الماضي بأن الحكومة المصرية أقرت تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لسحب الجنسية المصرية تتضمن صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

.وأضاف “حزب العيش والحرية (تحت التأسيس): “من تسقط عنه الجنسية يفقد كل أوراقه الثبوتية وتسقط عنه كل حقوقه السياسية والمدنية ويفقد كافة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر جواز سفره لاغيا بالإضافة إلى أن أطفاله سيولدون بلا جنسية وبلا حقوق “كائن فى العالم بلا وطن”.

وتابع ” هذه التعديلات غير دستورية وتخالف المادة 6 من دستور 2014 والتى جاءت بحكم جديد ان الجنسية حق لكل من يولد لأب مصرى او ام مصرية ويحدد القانون شروط إكتساب الجنسية”

وأوضح الحزب تحت التأسيس أن “المشرع الدستورى لم يمنح المشرع العادى إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة (التجنس) وليس الجنسية الأصلية. وبدلا من العمل على تطوير قانون الجنسية بما يقضي على التمييز بين النساء والرجال في اكتساب الزوج/ة الجنسية المصرية على سبيل المثال يتم العمل على تعديل القانون في اتجاه سلب الحقوق”.

وأشار إلى أهمية وجود قوانين جنسية عادلة