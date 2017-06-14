حزب الوطن يدين تمرير اتفاقية تيران وصنافير

إيمان عوفأعلن حزب الوطن عن رفضه القاطع وإدانته الكاملة لتمرير التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بمجلس النواب المصري. وأكد الحزب مجموعة من النقاط، منها أن تمرير هذه الاتفاقية جاء ضد إرادة الشعب المصري كافة، الذي يرفض التنازل عن أرضه، وضحَّى بدم أغلى أبنائه وقوته فداءً لها

إيمان عوف

أعلن حزب الوطن عن رفضه القاطع وإدانته الكاملة لتمرير التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بمجلس النواب المصري.





وأكد الحزب مجموعة من النقاط، منها أن تمرير هذه الاتفاقية جاء ضد إرادة الشعب المصري كافة، الذي يرفض التنازل عن أرضه، وضحَّى بدم أغلى أبنائه وقوته فداءً لها، إضافة إلى أن هذا التنازل عن السيادة المصرية يأتي مناقضًا للدستور وأحكام القضاء الباتّة، ويسقط شرعية النظام بكامله، ويعرِّض مَن مرَّرها للعقوبة.

وأهاب حزب الوطن بالشعب المصري وكل القوى الوطنية الشريفة أن تتكاتف معًا متخذة كل السبل والوسائل المشروعة للحفاظ على وحدة الأرض المصرية وعدم السماح بالتفريط في شبر منها.