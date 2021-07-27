سيـــاســة

حزب النهضة التونسي يطالب بالحوار ويحث أنصاره على عدم التظاهر

كانت الشوارع خالية بلا احتجاجات أو تواجد ظاهر لرجال الشرطة
أيمن عزام 8:01 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 8:01 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اتجه حزب النهضة التونسي الثلاثاء صوب تهدئة الأزمة السياسية في البلاد، وطالب بالحوار وحث أتباعه على عدم التظاهر بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد سابقا بتنفيذ انقلاب، بحسب وكالة رويترز.

حزب النهضة االتونسي

واجهت تونس أسوأ أزمة سياسية خلال عقد من الديمقراطية، بعد أن أمر سعيد مدعوما من الجيش بإقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، مما أثار مخاوف لدى العواصم الغربية التي دأبت على امتداح انتقال البلاد بعيدا عن السلطوية منذ ثورات الربيع العربي عام  2011.

اقرأ أيضا  تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة

ولم تظهر إشارات على توتر الأوضاع في العاصمة التي شهدت مصادمات بين مؤيدي ومعارضي قرارات سعيد.

وكانت الشوارع خالية بلا احتجاجات أو تواجد ظاهر لرجال الشرطة.

وجاءت قرارات سعيد بعد أشهر من انسداد الأفق السياسي والنزاعات بينه ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط معاناة البلاد من الأزمة الاقتصادية وتفشي إصابات كوفيد-19.

وحث حزب النهضة الإسلامي على الحوار وبذل جهود لتجنب الاحتراب الأهلي، ليسير بذلك في اتجاه معاكس لدعوات للتظاهر في الشوارع صدرت عنه يوم الأثنين.

اقرأ أيضا  أمريكا تعلن رسميا التوصل لاتفاق بخصوص خط أنابيب نورد ستريم 2

وبحسب بيان للحزب:” تدعو الحركة جميع التونسيين لتعزيز التضامن والتكاتف والوحدة والتصدي لجميع دعوات الانقسام والاحتراب الأهلي.”

وطلب الحزب من انصاره عدم استئناف الاعتصام خارج مقار البرلمان وتجنب التظاهرات.

وطالب بعض أعضاء الحزب الكبار بالتواجد في الشوارع، لكن قادته قرروا تجنب التصعيد واستعادة الهدوء.

وخلت الساحة التي تقع خارج مبنى البرلمان صباح الثلاثاء من المتظاهرين، بعد أن شهدت مصادمات بين مئات من مؤيدي النهضة وسعيد. وترك مؤيدو النهضة الساحة مساء الأثنين ولم يعودوا مرة ثانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

البرلمان يوافق على عقوبة «اللوم» لعبدالعليم داوود .. ومطالب بتسريع تحقيق العدالة

ياسمين فواز 5:17 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

البرلمان يتمسك بعقوبة الحبس لملاك المزارع السمكية حال مخالفة قانون حماية البحيرات

ياسمين فواز 4:01 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

تقرير إنجازات البرلمان عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني (مستند)

ياسمين فواز 3:34 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون «الموارد المائية والري»

ياسمين فواز 2:51 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

كلمة رئيس البرلمان لفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني

ياسمين فواز 1:29 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»

ياسمين فواز 1:07 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21