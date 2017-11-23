حزب المحافظين يقترح عرض خريطة الاستثمار الصناعى بمؤتمر أفريقيا 2017

إيمان عوف أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب المحافظين، أن مؤتمر "أفريقيا 2017" بشرم الشيخ ، والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، يأتى فى وقت ذات أهمية قصوى فى ظل…



إيمان عوف

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب المحافظين، أن مؤتمر “أفريقيا 2017” بشرم الشيخ ، والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، يأتى فى وقت ذات أهمية قصوى فى ظل احتياج مصر لخلق جسور من التواصل مع الأشقاء الأفارقة، خاصة على المستوى الاقتصادى، عقب تراجع التواجد المصرى اقتصاديا فى القارة السمراء على مدار العقدين الماضيين، الأمر الذى فتح الباب أمام دخول دول أخرى لأفريقيا لتقف أمام الدور المصرى هناك.

وأشار الخبير الاقتصادى، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن مساعى وزارة الاستثمار لعرض خريطة استثمارية على المشاركين فى المؤتمر وتضم الخريطة أكثر من 600 فرصة استثمارية بجميع المجالات، مضافا إليها الفرص المتاحة بالمشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة، من شأنه زيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مناخ الأعمال بصفة عامة، بعد اقرار تشريعات إدارية وهيكلية للتسهيل على المستثمرين الأجانب.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب المحافظين، أنه كان من الأفضل دمج خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضى، مع خريطة الاستثمار التى أعدتها وزارة الاستثمار، بحيث يتم تقديم خريطة استثمارية واحدة تضم أكثر من 1200 فرصة استثمارية فى جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، عبر وضع مزيد من الفرص أمامهم مما يسهل عليهم خيارات التواجد فى السوق المصرى، دون التقيد بعدد 600 فرصة فقط.