حزب المحافظين يرفض قانون الهيئات الشبابية

ياسمين فوازرفض النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قانون الهيئات الشبابية الذي أقره مجلس النواب اليوم، وفق بيان. وقال قرطام إن منع النشاط السياسي في الهيئات الشبابية ارتبط بفترة الانتخابات بسبب التيارات الجهادية والتكفيرية في فترة الثمانيات والواقع أن هذا لايساير العالم

ياسمين فواز

رفض النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قانون الهيئات الشبابية الذي أقره مجلس النواب اليوم، وفق بيان.

وقال قرطام إن منع النشاط السياسي في الهيئات الشبابية ارتبط بفترة الانتخابات بسبب التيارات الجهادية والتكفيرية في فترة الثمانيات والواقع أن هذا لايساير العالم ولا العصر.

وأوضح قرطام أن تاريخ مصر يثبت أن الشباب هو شعلة التغيير والتطوير، وأن ماكميلان اعترف أن الذي أخرج الإنجليز من مصر هو الشباب، مشيرًا إلي أن مصر الأن تروج لفكرة منتديات الشباب العالمية، وتركز علي السياسات الشبابية، فكيف تنتظر أن يشارك الشباب في صناعة القرار السياسي إذا ما حظرنا عليه تعاطيها في الهيئات الشبابية والتي ينجح فيها .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: « لايمكن أن نعتبر أن الدولة هي المنوط بها هذا العبء وأنها يمكن أن تكون المنيع الوحيد للفكر السياسي ، وإن من يزعم أن الأحزاب المناط بها هذا الدور يعلم تمامًا أن الأحزاب ليس لديها الإمكانات والموارد، ولا التواجد في الشارع حتي الأن لأنها لازالت وليدة وناشئة.

وأضاف: من ناحية أخري؛ ليس كل الشباب لديه الفرصة للانضمام إلي المدرسة، الوطنية خاصة من يعيشون منهم في المحافظات فهم ليس لديهم حتي الفرصة للالتحاق بالبرامج الرئاسية المعنية بالشباب.

وأكد قرطام أن القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وتساءل: أين الضرر الذي يجعلنا، نمنع العمل السياسي داخل هذه الهيئات بعد أن تم منعه في الجامعات، فضلًا، عن أن إخلاء الساحة مرة أخري للتيارات المتشدة والأفكار المتطرفة إنما ينتج أساسًا من وجود هذا الفراغ.