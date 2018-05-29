حزب المؤتمر ينفى الاندماج مع «التجمع»

سلوى عثمان نفى حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ما بثته بعض المواقع الإخبارية على لسانه عن قرب اندماج حزب المؤتمر مع حزب التجمع، لتشكيل ائتلاف يسارى جديد خلال أيام. وقال الشناوى، فى بيان له أصدره، منذ قليل، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، أو أنه فوجئ بتصريحات على لسانه منا

سلوى عثمان



نفى حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ما بثته بعض المواقع الإخبارية على لسانه عن قرب اندماج حزب المؤتمر مع حزب التجمع، لتشكيل ائتلاف يسارى جديد خلال أيام.

وقال الشناوى، فى بيان له أصدره، منذ قليل، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، أو أنه فوجئ بتصريحات على لسانه مناشدا وسائل الاعلام توخى الدقة وعدم كتابة تصريحات على لسانه، وهو لم يصرح بها، مؤكدا احترامه وتقديره الكاملين لقيادات وأعضاء حزب التجمع.

وأكد أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، لم يتطرق لا من قريب او بعيد للاندماج مع أى حزب سياسى بما فيها حزب التجمع، خاصة أن حزبه معروف برنامجه وتوجهاته وهو حزب ليبرالي على يمين الوسط.

