حزب العمال البريطانى: إستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل

وسط حالة من الغموض تحيط بالاقتصاد البريطانى بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، تعهد حزب العمال البريطانى بتوفير مليون فرصة عمل جديدة من خلال إستراتيجية لتعزيز القطاع الصناعى، بتكلفة مليارات من الجنيهات الإسترلينية.

تأتى هذه التعهدات رغم البيانات الجديدة التى تظهر انزلاق البلاد فى حالة من الركود الوشيك، فى أعقاب الخروج من الاتحاد، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية.



وتعهد الحزب بإنهاء ما يعرف بالابتعاد عن القطاع الصناعى، من خلال ضخ استثمارات إلى قطاعات رئيسية فى الاقتصاد، رغم أن معدل نمو الاقتصاد البريطانى هو الأبطأ بين الدول الصناعية الكبرى.

وتركز مبادرة العمال على توزيع عادل للثروة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن المملكة المتحدة لديها أكبر معدل من سوء توزيع الثروة لصالح الأغنياء فى أوروبا.

وفى سياق آخر، يسعى حزب العمال فى حالة إخفاقه فى الانتخابات إلى الحصول على عدد من الحقائب الوزارية أو تشكيل حكومة أقلية، بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية.



وجددت استطلاعات الرأى الأخيرة من آمال حزب العمال فى الفوز بالانتخابات أو على الأقل عدم تقدم المحافظين عليه بنسبة كبيرة، وأظهر آخر استطلاع تقلص الفارق كثيرا بين العمال والمحافظين، فيما أظهر استطلاع آخر أنه سيفوز على المحافظين فى العاصمة لندن.



وفى محاولة من جانبه لامتصاص إستراتيجية رئيسة الوزراء ماى فيما يتعلق بالمضى قدما فى الخروج وبأقل الأضرار، يحاول كوربين زعيم العمال الالتفاف على هذه الاستراتيجية وتحويلها إلى نقطة فى غير صالحها، على اعتبار أنها ستضر بلاده، فيما تصفه ماى فى هذا الخصوص أنه غير وطنى وغير جدير بالثقة.

وحظى كوربين على دعم كبير من الاتحاد الأوروبى الذى ألمح إلى إمكانية تأجيل مفاوضات الخروج فى حالة فوز كوربين بالانتخابات، وهى التلميحات التى رفعت أسهمه وعززت آمال الحزب فى الفوز بالانتخابات العامة التى ستجرى فى 8 يونيو المقبل.