حزب الجيل : تيران صنافير مصريتان وستبقى مصريتان

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، مساء اليوم، في تصريح صحفي، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وسيبقى مصريتان.

وأوضح أن هناك 4 عوامل توضح الأهمية الكبري للجزيريتين، أولهم أنه عندما تكون تيران مصرية يكون مضيق تيران ممر مائى مصري تتحكم فيه الحكومة المصرية وفى حالة الحرب تفعل كما فعلت مصر فى الماضى، فتفتش كل السفن المارة فى المضيق وتمنع مرور سفن دول الأعداء، وتابع :”الصراع بيننا وبين إسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود”.

وأضاف أنه عندما تكون تيران مصرية وهى تقع فى المنطقة ج فى اتفاق السلام مع إسرائيل، يعني ذلك أننا نستطيع فى أى وقت كما فعلنا فى حربنا ضد الإرهاب، أن نحولها لقاعدة عسكرية بها كافة أنواع الأسلحة بما يمكننا من مواجهة الأعداء.

وتابع :”عندما تكون تيران مصرية يكون مضيق تيران ممر مائى مصرى ونمنع إسرائيل من تحقيق حلمها فى بناء قناة تكون بديلة لقناة السويس ونحافظ على قيمة قناة السويس الاستراتيجية بايراداتها الكبيرة المساعدة للاقتصاد المصرى”.

وتابع الشهابى أنه عندنا تبقى تيران مصرية تزداد قيمة مصر الاستراتيجية لامتلاكها وحدها ممر مضيق تيران الحاكم فى البحر الأحمر وخليج العقبة.