حزب التحالف الاشتراكي : 3 ملاحظات على التعديل الوزاري

سلوى عثمانعلق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على التعديلات الوزارية الأخيرة، وأكد تسجيله ثلاث ملاحظات مهمة على هذا التغيير، وهي: 1- عندما يكون رئيس الحكومة مريضًا -شفاه الله- ولا يتمتع بلياقته وكفاءته يصبح من الواجب أن يكون على رأس التعديل، ولا يجوز أن تدار الحكومة بالقائم ب

سلوى عثمان



علق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على التعديلات الوزارية الأخيرة، وأكد تسجيله ثلاث ملاحظات مهمة على هذا التغيير، وهي:

1- عندما يكون رئيس الحكومة مريضًا -شفاه الله- ولا يتمتع بلياقته وكفاءته يصبح من الواجب أن يكون على رأس التعديل، ولا يجوز أن تدار الحكومة بالقائم بالأعمال، وكأن مصر نضبت من الشخصيات التى يمكنها شغل المنصب، وتزداد أهمية هذه الملاحظة على ضوء ما قرره الدستور من قيام رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية مؤقتًا فى حالة الطوارئ.

2- عندما لا يشمل التعديل غير 4 وزراء ويكون من بين القادمين الجدد أبو بكر الجندى وزيرًا للتنمية المحلية فهو دليل آخر على الاستهتار بالشعب وبالمواطن الغلبان، فهو من قال إن المواطن يستطيع أن يعيش بـ400 جنيه فى الشهر، ويا ليته يتنازل عن المبلغ الزائد فى دخله عن هذا الرقم حبًا فى مصر.

3- كان المطلوب حكومة تتبنى برامج لمكافحة الفقر ومواجهة الفساد وتخفيض الأسعار وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة فى الاقتصاد وتخفيف الاحتقان بإطلاق سراح سجناء الرأى وتجميد الطوارئ، ما دام الارهاب يتمدد مع كل تمديد لها ووقف تدخل مؤسسات الدولة فى الانتخابات واعادة المواقع المحظورة وغيرها من إجراءات تعزيز الحريات، لكنهم استبدلوا التغيير المنشود بتعديل أبوبكر الجندى فطوبى للفقراء.