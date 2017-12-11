حزب التجمع يرفض مشروع قانون التأمين الصحى

إيمان عوف: أعلن حزب التجمع اليوم الإثنين، عن رفضه لمشروع قانون التامين الصحى الجديد، و دعا النواب إلى عقد جلسات استماع للنقابات والأحزاب والاتحادات والهيئات المختلفة، يدلون خلالها بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الذى تشير القراءة الأولى له إلى أنه…

إيمان عوف:

أعلن حزب التجمع اليوم الإثنين، عن رفضه لمشروع قانون التامين الصحى الجديد، و دعا النواب إلى عقد جلسات استماع للنقابات والأحزاب والاتحادات والهيئات المختلفة، يدلون خلالها بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الذى تشير القراءة الأولى له إلى أنه يزيد معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة، ويزيد الأعباء على الموظفين الصغار والمواطنين بلا عمل منتظم وأصحاب المعاشات .

وأكد أن صدور القانون بهذا الشكل المنشور، سيزيد من مشكلات العلاج فى مصر، ويفاقم متاعب المصريين، مشددا على ضرورة عقد لجان الاستماع بصورة منظمة للمساهمة فى إخراج القانون الجديد الذى ساهم حزبنا فى الدعوة له عبر المساهمات الأولى للمشروع لنائب رئيس الحزب الراحل الدكتور سمير فياض .

ودعا الحزب إلى تنظيم ورش عمل خلال أيام يشارك فيها عدد من الخبراء حول هذا القانون، لإثراء الحوار المجتمعى الشامل، وضمانا لصدور قانون عادل يحقق طموحات المصريين فى الحصول على علاج جيد، ومتطور وكريم.

يذكر أن اتحاد النقابات الطبية رفض مشروع القانون، و كذلك الدكتور عبد الحميد أباظه، رئيس لجنة إعداده.