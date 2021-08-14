سيـــاســة

حزب ألماني يدعو لزيادة الضرائب على الواردات الصينية

زيادة الضرائب على الواردات الصينية لمنع الإغراق وعدم الال
أيمن عزام 11:42 م, السبت, 14 أغسطس 21 11:42 م, السبت, 14 أغسطس 21

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قال مرشح حزب الخضر الألماني في انتخابات الاستشارية إن الاتحاد الأوروبي مطالب بزيادة الضرائب على الواردات الصينية لمنع الإغراق وعدم الالتزام بالمعايير البيئية.

ضرائب على الواردات الصينية

وبحسب وكالة رويترز، قالت مرشحة حزب الخضر انتنا بيربوك :” يتعين علينا تطبيق المعايير لمواجهة الإغراق في مناطق أخرى من العالم.”

” ربما يتخذ هذا، على سبيل المثال، شكل فرض ضريبة إضافية على الشركات التي حصلت على دعم في السوق الصينية أو تلك غير الملتزمة بالمعايير البيئية.”

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تسيطر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المنتمية للحزب الديمقراطي المسيحي على ائتلاف يضم أيضا أحزاب يسار الوسط.

وينظر إلى المستشارة كأحد المتصدرين سباق الانتخابات العامة التي ستنعقد يوم 26 سبتمبر القادم.

لكن تراجعا في استطلاعات الرأي فتح الطريق لوصول ائتلاف إلى السلطة مشتمل على حزب الخضر والديمقراطيين الليبراليين الأحرار وحزب اس.بي.دي.

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وخلال المقابلة، طالبت بيربوك أيضا بضخ دعم حكومي أكبر يصب لصالح كبرى الشركات الأوروبية أو التكتلات التي تقدم تكنولوجيات مهمة لخفض الاعتماد على الموردين الصينيين.

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بقلم أيمن عزام

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