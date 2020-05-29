حريق يلتهم 4 أطفال وجدتهم بشقة طبيب بالدقي.. والنيابة تجري التحقيقات

لقى 4 أطفال -تراوحت أعمارهم بين 10 إلى 15 عامًا- وجدتهم مصرعهم في حريق نشب بشقة سكنية لطبيب بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، ونجا الأب والزوجة بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

حريق شقة سكنية بالدقي

ترجع تفاصيل الحادث، إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، عن نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع قمبيز بالدقي.

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداده للشقق المجاورة.

واتضح من المعاينة، أن الحريق شب في شقة سكنية من 4 غرف وصالة على مساحة 150 مترًا في الطابق الثالث، بعقار مكون من 7 طوابق.

5 ضحايا

وبعدما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، عثرت على 5 جثث، منها 4 أطفال بعدما أحرقتهم النيران، والخامسة لجدتهم، والدة الطبيب، نتيجة الاختناق لعدم تمكنها من الخروج من الغرفة.

ونجحت الحماية المدنية في إنقاذ حياة الأب الطبيب والزوجة، بعدما تسببت النيران في خسائر بمحتويات الشقة بالكامل، أثبتتها معاينة رجال الأمن.

المعاينة الجنائية

وانتقل رجال البحث الجنائي لمكان الحريق، واستمعوا لأقوال عدد من الجيران، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بنشوب الحريق، واستمعوا لأصوات الاستغاثة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وأخطروا النيابة لإجراء المعاينة لموقع الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية لمكان الحريق أنه اشتعل بسبب ماس كهربائي، وانتدب المعمل الجنائي.

الاستماع للأب والشهود

وقال صاحب الشقة ووالد الضحايا، طبيب، عند الاستماع لأقواله، إنهم استيقطوا على صوت انفجار بسيط في لوحة الصالة، عقبها اندلاع الحريق، مضيفًا أن أولاده كانوا في غرفة مستقلة، ووالدته في غرفة أخرى.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود والجيران.

وأجرت النيابة العامة مناظرة للجثامين وصرحت بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.