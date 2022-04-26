اشتعلت منذ قليل النيران بعدد من المحلات التجارية بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بأحد أكبر الأسواق التجارية، التهمت من خلاله الكثير من البضائع وتسببت في خسائر فادحة حتى الآن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسط حضور مُكثف لرجال المطافئ في محاولة لإخماد النيران.

وكان قسم شرطة المنشية قد تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بأحد العقارات الكائنة بسوق المنشية ، خلف محكمة الإسكندرية، والتي تضم بجوارها أكبر سوق للعب الأطفال والمستلزمات المكتبات.

وفي هذا الصدد انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

يُعد سوق المنشية التجاري من أكبر الأسواق التي يقصدها التجار والأفراد على مستوى المحافظة لتلبية كافة احتياجاتهم، ويتسم بتلاصق المحال التجارية وكذلك وجود البائعين الذين يفترشون الأرصفة، وسط تواجد غفير لمواطني الثغر بتلك الأزقة الضيقة ، مما يسهل من اشتعال النيران بأكثر من محل تجاري.