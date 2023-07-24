حريق يلتهم سيارة ملاكي أعلى دائري القوس الغربي في الجيزة

التهم حريق سيارة ملاكي أعلى دائري القوس الغربي في منطقة كرداسة اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل سيارة أعلى دائري القوس الغربي، اتجاه المرج بعد نزلة المعتمدية بكرداسة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل سيارة.

وفرض رجال الإطفاء كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.