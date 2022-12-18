حريق يقود لكشف عصابة مخدرات في القليوبية.. وضبط المتهمين

قاد نشوب حريق داخل شقة سكنية في محافظة القليوبية ، الأجهزة الأمنية لكشف وضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارًا بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، واتهام مالكها لكلٍ من طليق شقيقته وشقيقيه، بإضرام النيران بالشقة على إثر وجود خلافات عائلية بينهم.

وبالفحص تبين ارتكاب المتهمين المذكورين الواقعة بالاشتراك مع زوج شقيقتهم، كما تبين تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم عدا الأول وبتفتيش محل إقامتهم عثر على بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الأول “هارب” على إثر الخلافات المُشار اليها وكذا اشتراكهم معه في الإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي، حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.