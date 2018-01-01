حريق يدمر 1400 سيارة فى جراج بليفربول البريطانية

وكالات:قالت خدمات الطوارئ فى بريطانيا، الاثنين، إن حريقا دمر مئات السيارات فى جراج متعدد الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب انجلترا مساء أمس الأحد.وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى، وقد غطاه الدخان الكثيف لكن لم يصب أحد بسوء، وقال عمال الإطفاء إن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية ا

وكالات:

قالت خدمات الطوارئ فى بريطانيا، الاثنين، إن حريقا دمر مئات السيارات فى جراج متعدد الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب انجلترا مساء أمس الأحد.





وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى، وقد غطاه الدخان الكثيف لكن لم يصب أحد بسوء، وقال عمال الإطفاء إن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية الخرسانية للمبنى المؤلف من سبعة طوابق مما جعله غير مستقر.

وقالت الشرطة إن كل السيارات التى كانت بالجراج وعددها 1400 دمرت، وتبلغ الطاقة القصوى للجراج 1600 سيارة، وقال عمال الإطفاء إن حريقا غير متعمد بأحد السيارات هو سبب الحادث، وكثير ممن احترقت سيارتهم كانوا فى زيارة للمدينة لحضور عرض دولى للخيول.