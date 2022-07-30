«حريق هيلتون رمسيس».. السيطرة على النيران وإسعاف 32 شخصًا أصيبوا بالاختناق (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على «حريق هيلتون رمسيس» عقب اندلاعه اليوم السبت، وتسبب في إصابة 32 شخصًا بالاختناق، وتلقوا الإسعافات اللازمة بموقع الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة ، قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة المعنية على الفور لمكان حادث حريق هيلتون رمسيس.

وقدمت سيارات الإسعاف العلاج اللازم للمصابين، بعد انتقالهم إلى مكان الحادث وإسعافهم.

وأجرى رجال المباحث والنيابة العامة، تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع لشهود العيان والمسئولين والعاملين بموقع الحريق.

وفرضوا كردونًا أمنيًا في محيط الحريق، مع تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أمام الفندق وداخله.

وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران، ولكنها تجددت مرة أخرى أثناء عمليات التبريد وتمكنوا من إخمادها.

واستخدم رجال الحماية المدنية السلالم الهيدرولكية، لدخول المبنى من الأعلى، والوصول إلى موقع الحريق، حتى سيطروا على النيران.

من جانبه، تفقد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، موقع اندلاع حريق هيلتون رمسيس، في وسط القاهرة، اليوم.