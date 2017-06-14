حريق هائل يلتهم مبنى في غرب لندن ومخاوف من انهيار البرج المشتعل

وكالات:ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن حريقا هائلا التهم مبنى مكونا من 24 طابقا غربي العاصمة البريطانية لندن.هناك مخاوف من انهيار البرج المشتعل غرب لندنوقالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن هناك مخاوف من انهيار البرج السكاني الكائن في ح

وكالات:

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن حريقا هائلا التهم مبنى مكونا من 24 طابقا غربي العاصمة البريطانية لندن.

هناك مخاوف من انهيار البرج المشتعل غرب لندن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن هناك مخاوف من انهيار البرج السكاني الكائن في حي نورث كنسينغتون غرب العاصمة لندن، وذلك نتيجة استمرار اشتعال النيران به.

وقالت مصادر شرطة العاصمة في بريطانيا إن عددا من الأشخاص يعالجون من إصابات متفرقة، فيما يتحدث شهود عيان عن وجود عدد من سكان البرج عالقين في منازلهم.

وقد هرع لموقع الحريق أكثر من 200 رجل إطفاء و40 سيارة إطفاء، فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى موقع الحريق في الاتجاهين.