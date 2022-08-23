حريق هائل في استوديوهات شبرامنت في الجيزة (فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه نشب منذ قليل حريق هائل في أحد الاستوديوهات في طريق الجبل بشبرامنت في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ونشر الإعلامي أحمد موسي لقطات فيديو مصورة عن الحريق، مضيفا: “مدير مديرية أمن الجيزة في طريقه لمكان الحادث”.

وأشار إلي أن إدارة الحماية المدنية وجهت بدفع 10 سيارات مطافيء، وسيارات الحماية المدنية، موضحا أنه كان يجري تصوير في تلك الاستوديوهات.

وقال موسي إنه سيتم خلال اللحظات القادمة متابعة حادث الحريق ، وذلك عند ورود معلومات عنه.