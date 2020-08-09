حريق هائل على أحد طرق الكويت جراء انقلاب سيارة وقود وإصابة السائق العربي (فيديو)

كانت تنقل وقودا بحمولة 36 ألف لتر.

أعلنت الإدارة العامة الإطفاء الكویتیة الیوم الأحد تمكن خمس فرق من السیطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه مدینة المطلاع مقابل نادي الجھراء الریاضي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قالت (الإطفاء) في بیان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام لدیھا إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل الوقود (دیزل) حمولة 36 ألف لتر .

وأضافت أنه تم توجیه فرق الإطفاء من مراكز الجھراء والجھراء الحرفیة والتحریر ومبارك الكبیر للمواد الخطیرة والإسناد وتمكنت من السیطرة على الحادث بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن اصابة قائد الصھریج وھو وافد من إحدى الجنسیات العربیة وتم نقلھ إلى المستشفى عن طریق