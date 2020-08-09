طاقة

حريق هائل على أحد طرق الكويت جراء انقلاب سيارة وقود وإصابة السائق العربي (فيديو)

كانت تنقل وقودا بحمولة 36 ألف لتر.
المال - خاص 9:48 م, الأحد, 9 أغسطس 20 9:48 م, الأحد, 9 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الإدارة العامة الإطفاء الكویتیة الیوم الأحد تمكن خمس فرق من السیطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه مدینة المطلاع مقابل نادي الجھراء الریاضي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قالت (الإطفاء) في بیان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام لدیھا إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل الوقود (دیزل) حمولة 36 ألف لتر .

وأضافت أنه تم توجیه فرق الإطفاء من مراكز الجھراء والجھراء الحرفیة والتحریر ومبارك الكبیر للمواد الخطیرة والإسناد وتمكنت من السیطرة على الحادث بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن اصابة قائد الصھریج وھو وافد من إحدى الجنسیات العربیة وتم نقلھ إلى المستشفى عن طریق

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيطرة على حريق في خط غاز بالأميرية دون إصابات بشرية

أماني عوض 4:57 م, الخميس, 13 فبراير 20

الصحة تعلن ارتفاع ضحايا حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 6 وفيات و15 مصابا

أحمد صبري 9:21 م, الأربعاء, 13 نوفمبر 19

رويترز: انفجارات إثر اندلاع حريق في شركة لإنتاج الغاز تابعة لسوناطراك الجزائرية

المال - خاص 1:58 ص, الثلاثاء, 2 يوليو 19