حريق هائل بمول كارفور الإسكندرية.. والكهرباء تؤكد استمرار تغذية المنطقة بالتيار

علمت “المال” بنشوب حريق ضخم في كارفور محرم بك بالإسكندرية منذ قليل، واندلعت الأدخنة من منطقة المطاعم، فيما قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه.. وجار السيطرة عليه.

يذكر أن كارفور شهد انقطاع التيار الكهربي مساء أمس لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات بسبب عطل في الكهرباء التي تغذي المحلات والمطاعم.

في ذات السياق كشف المهندس محمد عبدالحكم رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في تصريحات لـ “المال” أن الشركة تواصلت مع إدارة كارفور حول قطع التيار عن المنطقة من عدمه ، مضيفة أن إدارة المول طلبت عدم قطع التيار.

وأضاف عبدالحكم أنه حدث عطل أمس بمول كارفور وتم إصلاحه صباح اليوم ، مضيفاً أن الحريق حالياً في منطقة السينما والماجيك لاند والمطاعم.

وأكدت مصادر مسئولة لـ”المال” أن كارفور الإسكندرية يتم تغذيته عن طريق موزعين للتيار الكهربائي وهما لازالو يعملان بكفاءة عالية.

وأوضحت مصادر أنه لا توجد أي معلومات حول أسباب وقوع الحريق، وإذا ما كان هناك خسائر بشرية من عدمه.