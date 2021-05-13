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حريق مصنع كيميائي في باريس ومخاوف من تلوث البيئة

المصنع التابع لشركة "Protec Industrie" الذي وقع فيه الحريق يعالج المعادن
المال - خاص 3:54 م, الخميس, 13 مايو 21 3:54 م, الخميس, 13 مايو 21

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اندلع حريق اليوم الخميس، في مصنع كيميائي في بلدية بيزون بشمال غرب باريس، فيما تخشى السلطات المحلية من تلوث البيئة.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أفادت إذاعة “فرانس بليو” الفرنسية، بأن المصنع التابع لشركة “Protec Industrie” الذي وقع فيه الحريق يعالج المعادن، وله التصنيف الأوروبي “Seveso” الذي يشير إلى وجود المواد الخطيرة بالنسبة للإنسان في المصنع.

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وقال نائب عمدة المنطقة، نيكولا بارنيه: “يوجد هناك خطر لتلوث التربة ومياه النهر”.

ونقلت الإذاعة عن خدمات الطوارئ، أن خطر تلوث المياه ضئيل، إذ تم أثناء بناء المصنع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لمنع وقوع ذلك.

ورأى شهود عيان سحبا كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المصنع الواقع على شاطئ نهر السين، لكن منطقة الحريق ليست محددة.

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وقال أحد الشهود ويدعى بارنيه إن السلطات المحلية قررت إجلاء عمال المصنع وسكان المناطق المحيطة به، دون تقديم أي معلومات حول عدد الذين تم إجلاؤهم.. ولا توجد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق.

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بقلم المال - خاص

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