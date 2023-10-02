حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وزير الداخلية يتفقد الموقع ويشكل لجنة لكشف الأسباب

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، بعدما وصل لمكان الواقعة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

كان حريق مديرية أمن الإسماعيلية قد اندلع فجر اليوم الإثنين، مما أسفر عنه انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى، وامتدت النيران إلى عدة طوابق في المبنى، وتم إخلاء المبنى من جميع من كانوا متواجدين بداخله.

وتلقت الحماية المدنية بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات، مع إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.