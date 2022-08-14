حريق كنيسة أبو سيفين .. الكلمة الأكثر انتشارا على محركات البحث جوجل، وأظهر الحادث عن مفاجأة مفجعة في قوائم الضحايا، حيث ظهر ما لا يقل عن 18 طفلا من بين عشرات الأشخاص المعروف أنهم لقوا مصرعهم بعد اندلاع حريق في كنيسة في حي إمبابة بالجيزة، اليوم الأحد، وفقًا لبيان وزارة الصحة..

بوابة “المال” تسلط الضوء على ما وراء ومفاجآت حريق كنيسة أبو سيفين من خلال هذا التقرير..

حريق كنيسة أبو سيفين.. مفاجأة مفجعة في قوائم الضحايا

تراوحت أعمار الأطفال في حريق كنيسة أبو سيفين بين 3 و 16 عامًا، وفقا لما ذكره بيان للكنيسة القبطية نقلا عن مسؤولي الصحة أن العدد الحالي للقتلى يبلغ 41 قتيلا و14 جريحًا.

وقالت وزارة الداخلية إن الحريق اندلع حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، بسبب عطل كهربائي في وحدة تكييف في الطابق الثاني من الكنيسة، تقع الكنيسة الصغيرة في حي إمبابة.

وأعلنت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك أن ضابطين على الأقل وثلاثة من موظفي الحماية المدنية أصيبوا لدى تعاملهم مع الحريق.

وقالت وزارة الداخلية إن معظم الوفيات والإصابات نجمت عن الدخان داخل قاعات الدراسة في الكنيسة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وقال رئيس الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني، بحسب المتحدث باسم الكنيسة: “نحن على اتصال مستمر بالسلطات المحلية ووزارة الصحة”.

أطفال ضمن قائمة الوفيات

أظهرت قائمة الوفيات في حادث حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، أن 3 توائم أطفال في عمر 5 سنوات قضوا في الحريق، بينما توفي 3 أطفال أشقاء آخرين في ذات الحادث.

وتبين من القائمة وفاة كل من مهرائيل باسم أمير، ويوسف باسم أمير، وفلوبتير باسم أمير، وجميعهم في عمر 5 سنوات.

وأيضا توفي كل من مريم تامر وجيه، 5 سنوات، وبارسينا تامر وجيه، 5 سنوات، وإبرام تامر وجيه، 3 سنوات.

فيما توفيت في الحادث كل من إيرينا عاطف رمزي، 34 سنة، وشقيقتها ميرنا عاطف رمزي، 25 سنة.

السيسي يعزي أهالي الضحايا

وغرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تعازيه في ضحايا حريق الكنيسة.

وقال السيسي: “أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها”.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يتابع عن كثب تطورات “الحادث المأساوي”.

وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع المأساة ورعاية المصابين.

محمد صلاح يبعث رسالة دعم للمصابين

كما بعث لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي يلعب لفريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني، برسالة دعم للمتضررين.

وقال في تغريدة: “خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.