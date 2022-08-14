حريق كنيسة أبو سيفين.. الداخلية: نتيجة خلل كهربائي وإصابة ضابطين و3 أفراد شرطة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية في حريق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي نشب اليوم الأحد، واتضح أنه نتيجة خلل كهربائي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تبلغ لها في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.



ولفتت إلى أنه يجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأدى حريق كنيسة أبوسيفين إلى مصرع وإصابة العشرات منهم القس عبد المسيح بخيت.