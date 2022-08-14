حريق كنيسة أبو سيفين.. الأدلة الجنائية: كثافة الدخان سبب رئيسي في الإصابات والوفيات (صور)

كشفت أجهزة الأدلة الجنائية عن أن السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات جراء حريق كنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، هو انبعاث كمية كثيفة من الدخان.

وأوضح الفحص أن الحريق نشب بتكييف في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان.

وتجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، لمنع تجدد النيران وذلك عقب نجاح رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وقال اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة ، إن قوات الحماية المدنية التابعة للمديرية تمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها في حريق كنيسة أبو سيفين ، خلال ربع ساعة من تعاملها مع البلاغ، بعد استنفار جميع خدمات المديرية والوصول في أقل من خمس دقائق لموقع الحادث.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية في حريق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي نشب اليوم الأحد.

وأوضح أبوالنصر، إنه تبلغ للمديرية بوجود حريق في كنيسة أبو سيفين الساعة 8 و57 دقيقة، ووصلت قوات الحماية المدنية بكامل معداتها الساعة 9 ودقيقتين.

ولفت إلى التمكن من محاضرة النيران عقب التعامل مع البلاغ وفي مدة ربع ساعة تمت السيطرة على الموقف.

وأكد على تقديم الدعم الكامل والمتابعة، مع التمكن من منع امتداد النيران للعقارات المجاورة، والعمل على سرعة إخراج المتواجدين في الداخل.

كان الدكتور خالد عبدالغفار قد أعلن أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغ 41 وفاة، ومغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، و4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.