حريق كنيسة أبوسيفين.. مشاهد إنسانية لرجال الحماية المدنية في إنقاذ المصابين (فيديو)

أظهرت كاميرات المراقبة المحيطة بموقع حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، مشاهد إنسانية لرجال الحماية المدنية أثناء محاولة إنقاذ المصابين والأطفال والعالقين في داخل الكنيسة والمحيطين بها.

وظهر رجال الحماية المدنية أثناء حمل الأطفال والمصابين ونقلهم إلى سيارات الإسعاف، وسط عمليات إخماد النيران.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية في حريق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، الذي نشب اليوم الأحد، واتضح أنه نتيجة خلل كهربائي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تبلغ لها في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات،

ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، واتخذت الإجراءات القانونية.