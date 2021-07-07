نقل وملاحة

حريق في ميناء جبل علي في دبي بسبب انفجار في حاوية سفينة (فيديو)

لم يسفر عن وفيات أو إصابات
المال - خاص 11:03 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 11:03 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأربعاء أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

وأوضح أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات من جراء الحادث في ميناء جبل علي.

وفي سبتمبر 2014 أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، محافظة الميناء على ترتيبه في قائمة أكبر 10 موانئ في العالم، والأكبر على الإطلاق خارج الشرق الأقصى.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن كبرى مراكز الأبحاث المتخصصة، والتي نشرتها مؤخراً كل من “لويدز ليست” و”كونتينارايزيشن إنترناشيونال” و”جورنال أوف كوميرس”، عن إحراز الميناء مجدداً المركز التاسع في قوائم أكبر 10 موانئ للحاويات في العالم لعام 2013. فيما توزعت بقية المراكز على 7 موانئ صينية وميناءي سنغافورة وبوسان الكوري الجنوبي.

وشهد الميناء خلال العام 2013 إضافة طاقة استيعابية جديدة بواقع مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، ومن المتوقع أن تضيف محطة الحاويات الجديدة رقم 3 طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية، لترتفع الطاقة الإجمالية للميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية في 2015، بحسب المعلومات المنشورة آنذاك.

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بقلم المال - خاص

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