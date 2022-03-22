حريق في مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمدينة بدر.. وإصابة 5 أشخاص بالاختناق (صور)

نشب حريق داخل مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمنطقه ألف فدان في الروبيكي، بمدينة بدر شرق القاهرة الجديدة، وأصيب 5 أشخاص بالاختناق لمستشفى بدر العام.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمنطقه ألف فدان بالروبيكي بمدينة بدر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وجارٍ إخماد الحريق.



















ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين بالاختناق لمستشفى مدينة بدر العام لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.