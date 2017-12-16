حريق في ساحة شركة تداول خردة بميناء دمياط

محمود محسن قال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن حريقًا محدودًا اشتعل في جزء من إحدى الساحات المخصصة لتخزين حديد الخردة، التى يتم استيرادها عن طريق إحدى الشركات العاملة بالميناء. وأوضح الشيطى، أن اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة، أصدر تعليمات سريعة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الموقف،

محمود محسن

قال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن حريقًا محدودًا اشتعل في جزء من إحدى الساحات المخصصة لتخزين حديد الخردة، التى يتم استيرادها عن طريق إحدى الشركات العاملة بالميناء.

وأوضح الشيطى، أن اللواء أيمن صالح رئيس الهيئة، أصدر تعليمات سريعة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الموقف، وحصر الحريق بمساحة صغيرة تم تحديدها وتطويقها وعزلها عن باقى الساحة.

وأضاف الشيطى أن الحريق لم يتسبب في حدوث أية خسائر فى الأرواح أو المعدات أو المبانى أو مرافق بالميناء، وجارى التعامل مع الحريق باستخدام سيارات الإطفاء الخاصة بالميناء، مع الاستعانة بسيارات الدفاع المدني، من خلال مركز العمليات والطوارئ وإدارة الأزمات والإدارات المختصة بالهيئة.