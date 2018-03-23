حريق داخل مخلفات نخيل بالواحات البحرية يمتد لـ15 منزلا

الدالي: 10 آلاف جنيه تعويضا لكل منزل محترق.. ولجنة لحصر المنازل المتضررةالمال- خاصاندلع حريق، ظهر اليوم الجمعة، بمخلفات نخيل جزء من مزرعة على مساحة 30 فدانًا بمنطقة الزاوية وعين القضاة التابعة لقرية القصر بمركز ومدينة الواحات البحرية امتد لنحو 15 منزلًا مجاورًا.قا

الدالي: 10 آلاف جنيه تعويضا لكل منزل محترق.. ولجنة لحصر المنازل المتضررة





المال- خاص

اندلع حريق، ظهر اليوم الجمعة، بمخلفات نخيل جزء من مزرعة على مساحة 30 فدانًا بمنطقة الزاوية وعين القضاة التابعة لقرية القصر بمركز ومدينة الواحات البحرية امتد لنحو 15 منزلًا مجاورًا.

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم انتقال سيارات الإطفاء المتواجدة بالواحات البحرية والدفع بـ5 سيارات من الحماية المدنية، وعدد 2 سيارة من محافظة الوادي الجديد من الفرافرة بعد التنسيق مع محافظ الوادي الجديد.

كما تم الدفع بـ2 سيارة من شركة البترول للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، انتقل إلى الموقع تيسير عبد الفتاح، رئيس مدينة الواحات البحرية.