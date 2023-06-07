حريق جراج ترسا.. تفحم 7 سيارات ملاكي ولا إصابات بشرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أحد الجراجات في منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، وأسفر عن احتراق وتفحم 7 سيارات ملاكي.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا باشتعال النيران في أحد جراجات منطقة ترسا في محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء للسيطرة على النيران في موقع الحادث، وتمكنوا من إخماد النيران، دون وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن تفحم 7 سيارات ملاكي مركونة داخل الجراج، وتجري عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

واتخذت الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق، والاستماع للشهود، وأجريت المعاينة الأولية لموقع الحادث، واتضح أنه جراج خصوصي على قطعة أرض فضاء.

وتسبب الحادث في وجود كثافات مرورية مرتفعة بالتحديد أسفل كوبري ترسا، بعد اندلاع الحريق في جراج أسفل كوبري ترسا.