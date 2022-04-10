نشب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة عزبة خير الله بدار السلام في محافظة القاهرة، اليوم الأحد، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران، بعدما امتدت لشقق سكنية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق بعزبة خير الله بدار السلام.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، وتبين أن النيران شبت في مخزن، وامتدت لعدد من الشقق السكنية.

وفرض رجال الحماية المدنية كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وجارٍ إخماد الحريق.