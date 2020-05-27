لايف

حريق بماسورة غاز بحلمية الزيتون.. والحماية المدنية تحاصر النيران

نشب بسبب أعمال إنشاء لكوبري بالمنطقة.
أماني عوض 10:20 م, الأربعاء, 27 مايو 20 10:20 م, الأربعاء, 27 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نشب حريق بماسورة غاز بمنطقة حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه وإخماد النيران، اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق بماسورة غاز بحلمية الزيتون.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، لمحاولة إجراء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات.

ونشب الحريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز، أثناء إجراء أعمال لكوبري تحت الإنشاء بحلمية الزيتون.

وحاصر رجال الإطفاء النيران من كافة الاتجاهات، بعد فرض كردونًا أمنيًا لمنع امتداده للأماكن المجاورة، واقتربوا من إخماده.

وأغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسي المؤدي للماسورة التى وقع بها الحريق، لمساعدة رجال الإطفاء في عمليات السيطرة على الحريق.

وقطع التيار الكهربي عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات إطفاء لاخماده، وتواجد 6 سيارات إسعاف تحسبًا لوجود أي إصابات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

السيطرة على حريق في مخلفات وأشجار أسفل دائري البساتين

أماني عوض 5:41 م, الأربعاء, 27 مايو 20

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مسعف أثناء نقل حالة كورونا بالقاهرة

أماني عوض 1:10 ص, الخميس, 21 مايو 20

بعد كسر الزجاج.. ضبط لص سرق 2.4 مليون جنيه من سيارة مالك شركة صرافة

أماني عوض 9:55 م, الأربعاء, 20 مايو 20

«300 جنيه حقيقية لكل ألف».. صاحب مطبعة يقلد العملات ويروجها عبر فيسبوك

أماني عوض 9:16 م, الأربعاء, 20 مايو 20

حريق بمخزن لإدارة الحماية المدنية بالجيزة.. وسماع صوت انفجار

أماني عوض 5:15 م, الأربعاء, 20 مايو 20

الأمن يزيل فراشة «عقيقة» بأحد شوارع القاهرة ويضبط القائمين عليها

أماني عوض 1:41 ص, الأربعاء, 20 مايو 20