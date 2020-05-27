حريق بماسورة غاز بحلمية الزيتون.. والحماية المدنية تحاصر النيران

نشب حريق بماسورة غاز بمنطقة حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه وإخماد النيران، اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق بماسورة غاز بحلمية الزيتون.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، لمحاولة إجراء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات.

ونشب الحريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز، أثناء إجراء أعمال لكوبري تحت الإنشاء بحلمية الزيتون.

وحاصر رجال الإطفاء النيران من كافة الاتجاهات، بعد فرض كردونًا أمنيًا لمنع امتداده للأماكن المجاورة، واقتربوا من إخماده.

وأغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسي المؤدي للماسورة التى وقع بها الحريق، لمساعدة رجال الإطفاء في عمليات السيطرة على الحريق.

وقطع التيار الكهربي عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة 10 سيارات إطفاء لاخماده، وتواجد 6 سيارات إسعاف تحسبًا لوجود أي إصابات.