حريق بأحد طوابق وزارة الخارجية ولا إصابات بشرية

أجهزة إنذار الحريق في مبنى "الخارجية" انطلقت نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد الطوابق وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة

أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حدوث حريق محدود ، اليوم الأحد ، بأحد طوابق المبنى.

وقال إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى “الخارجية” انطلقت نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد الطوابق، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن العاملين بالوزارة والمبنى.

وأضاف حافظ أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأكد أنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني.

وجاري التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.