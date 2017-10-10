حركتا فتح وحماس : نواصل جلسة الحوار غدا بالقاهرة

وسط إشادة بالجهود المصريةحسين رجب أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، مساء يوم الثلاثاء، مواصلة جلسة الحوار الوطني الذي انطلق اليوم بالقاهرة غدا الأربعاء، مشيدة بالجهود المشتركة، وفق بيان مشتركوبحسب البيان المشترك، "عقدت حركتا فتح وحماس اليوم الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

وسط إشادة بالجهود المصرية





حسين رجب

أعلنت حركتا “فتح” و”حماس”، مساء يوم الثلاثاء، مواصلة جلسة الحوار الوطني الذي انطلق اليوم بالقاهرة غدا الأربعاء، مشيدة بالجهود المشتركة، وفق بيان مشترك

وبحسب البيان المشترك، “عقدت حركتا فتح وحماس اليوم الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية”

وأرجعت الحركتان أسباب الانعقاد إلى “الشعور بالمسؤلية الوطنية واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية لدعوة كريمة من مصر”.

وتقدمت الحركتان في البيان المشترك، بالشكر والأمتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة والتي اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وبدء حكومة الوفاق الوطني تولي مهامها بالقطاع.

وأشار البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء الجلسة الأولي إلى أنه تمت مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة

وكشف البيان أن المباحثات سادتها أجواء إيجابية، مؤكدا تطلع المشاركين على تطلعهم لمواصلة الحوار غدا بنفس الروح البناءة.