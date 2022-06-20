حركة نقل النفط بقناة السويس تسجل عبور 25 مليون طن حمولة صافية خلال مايو الماضي

حققت حركة نقل النفط عبر قناة السويس، خلال مايو الماضي، عبور 25 مليون طن، حمولة صافية، ما بين بترول خام وديزل ونافتا وغيرها من المشتقات، محملة على 533 ناقلة، حسبما أكد تقرير صادر من رئاسة مجلس الوزراء، ببوابة معلومات مصر.

والحمولة الصافية للسفينة هى الحمولة الكلية للسفينة بعد استبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان السفينة وبحد أقصى 10% من الحمولة، وفراغات غرفة الماكينات بحد أقصى 50% من الحمولة.

يُذكر أن قناة السويس رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على عبور ناقلات البترول الخام ومشتقاته فى الاتجاهين لتصبح 15% من بدلًا من 5% من رسوم العبور، والتي بدأت تطبيقها مطلع مايو الماضي،

بجانب استمرار فرض رسوم إضافية لناقلات المشتقات البترولية الفارغة العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأوضح التقرير أن المتوسط اليومي لحمولة ناقلات البترول خلال مايو الماضي بلغ 794 ألف طن يوميًّا من إجمالي متوسط يومي للحمولات العابرة والذي بلغ 3.7 مليون طن.

وفي السياق نفسه أعلنت هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي، استمرار التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا، ما بين 35 إلى 75 % من رسوم العبور، حتى نهاية ديسمبر 2022.

ووفقًا لتقرير مجلس الوزراء، الذي أكد أن قناة السويس سجلت، خلال شهر مايو الماضي، 654.1 مليون دولار، بزيادة بلغت 24%، بفارق 125.6 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل 530 مليون دولار.