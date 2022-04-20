حركة نقل البترول ومشتقاته بقناة السويس تسجل عبور 20 مليون طن خلال مارس 2022

شهدت حركة نقل البترول ومشتقاته عبر قناة السويس خلال مارس 2022 ، عبور 458 ناقلة محملة بنحو 19.6 مليون طن . حسبما أكد تقرير صادر من بوابة معلومات مصر اليوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن المتوسط اليومي لحمولة ناقلات البترول بلغ 632 ألف طن يوميا من إجمالي متوسط يومي للحمولات العابرة والذي يبلغ 3.4 مليون طن.

وتعد الحمولة الصافية للسفينة هى الحمولة الكلية للسفينة بعد استبعاد فراغات الإعاشة لطاقم وربان السفينة وبحد أقصى 10% من الحمولة، وفراغات غرفة الماكينات بحد أقصى 50% من الحمولة.

ومن المقرر أن تطبق هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية المحملة فقط، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين والتي تصل إلى 15% من رسوم العبور العادية ، مع استمرار الرسوم الإضافية على الفارغة منهما بنسبة 5% في مايو المقبل.

وأكدت هيئة قناة السويس، أن تلك الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحرى.

وأفادت التقارير الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري رصد زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ومنها الناقلات التي زدات بنسبة 6.5%.

وفي السياق نفسه ، أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس الهيئة أن ارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية، مشددا على حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية المرنة تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء.