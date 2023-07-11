حركة نقل البترول الخام ومشتقاته بقناة السويس تقفز إلى 771 ناقلة خلال مايو

قفزت حركة نقل النفط ب حيث عبرت 771 ناقلة بترول خام ومشتقاته المختلفة، خلال مايو 2023، بزيادة 44.6%، مقارنة بحركة نقل البترول في مثيله لعام 2022 والذي سجل عبور 533 ناقلة حسبما أكدت بوابة معلومات مصر.

وصاحبت تلك الناقلات حمولات صافية بلغت 37.9 مليون طن بزيادة 54 % مقارنة بمثيله لعام 2022 والذي سجل حمولات بلغت 24.6 مليون طن، بفارق 13.3 مليون طن.

كما أوضحت إحصائيات بوابة معلومات مصر- التابعة لمجلس الوزراء- أن المتوسط الحمولة الصافية لناقلات البترول العابرة في قناة السويس خلال شهر مايو 2023 ارتفع إلى مليون و223 ألف طن يوميًّا.

كما حققت إيرادات رسوم عبور السفن بقناة السويس- شاملة الخدمات الملاحية- خلال مايو الماضي 948 مليون دولار، بزيادة 44% عن 2022، والذي سجل 654.1 مليون دولار، حسبما أكدت بوابة معلومات مصر، التابعة لمجلس الوزراء.

في السياق نفسه طبّقت قناة السويس التخفيضات المقدَّمة لناقلات البترول الفارغة والمحملة بالبترول الخام، لموانئ محددة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 75% حتى نهاية ديسمبر 2023.