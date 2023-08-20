حركة نقل «البتروكيماويات» بقناة السويس تسجل ارتفاعا خلال العام المالي 2023/2022

سجلت حركة نقل البتروكيماويات ب خلال العام المالي 2023/2022 عبور 1788 ناقلة بزيادة بلغت 4.8 % أي بفارق 82 سفينة مقارنة بالعام المالي الأسبق 2021/2022 حيث حقق عبور 1706 ناقلة .

وحقق عبور سفن البتروكيماويات إيرادات بلغت 357 مليون دولار بزيادة 25.6% ، أي بفارق 72.8 مليون دولار مقارنة بالعام المالي 2021/2022 الذي حقق إيرادات بلغت 284 مليون دولار

وسجلت الحمولات العابرة لتلك الناقلات 33 مليون طن بزيادة 4.2% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022/2021 مسجله حمولات 31.6 مليون طن

وتمثل ناقلات البتروكيماويات نحو4 % من إجمالي إيرادات قناة السويس السنوية

وطبقت هيئة قناة السويس مطلع يوليو الماضي عدة حوافز جديدة لناقلات “الكيماويات والسوائل الأخرى”سواء المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 75%.

وجاءت تلك التخفيضات جاءت تشجيعاً لناقلات “الكيماويات والسوائل الأخرى” على عبور القناة.

وتشمل منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) وأيضا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي حتى موانئ غرب شبه القارة الهندية (بدءاً من ميناء كراتشي بباكستان حتى ميناء كوشين في غرب الهند تخفيضا 25% من رسوم العبور العادية.

تابعت أن السفن المحملة من الخليج الأمريكي ومناطقه المحددة سابقا حتى موانئ شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تمنح 55% تخفيضا من رسوم العبور بينما التي تصل حتي ميناء بورت كلانج وما شرقه تمنح تخفيضاً 75%.

كما حددت إدارة التحركات أن ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة والفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية (التى تقع شمال ميناء ميامى) من جهة والموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كلانج تخفيضا وقدره 15٪ من رسوم العبور ، و25% لميناء بورت كلانج وما شرقه .

وفي ذات السياق أعلنت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، عن تحصيل رسوم مقابل رسوم ومكوث السفن بمنطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد، بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها للمنطقة مقابل 30 سنت – أي ما يزيد عن ربع دولار -،عن كل طن من الحمولة الكلية لليوم الواحد