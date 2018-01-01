حركة موانئ البحر الأحمر في أول أيام 2018

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة الحرية2 و على متنها 38 شاحنة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، النوى اكسبريس، بوسيدون

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة الحرية2 و على متنها 38 شاحنة بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 385 راكب و 198 شاحنة بضائع و11 سيارة فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينتين الرياض والحرية وعلى متنهم 229 راكبا و79 شاحنة بضائع و22 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول و سفر 933 راكبا وتداول 85 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكب و 19 براد و 3 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين سينا وايلة وعلى متنهم 335 راكب و18 براد و8 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 316 راكب و17 براد و20 تريلا و4 باص جيت و7 طرد ملابس.