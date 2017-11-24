حركة موانئ البحر الأحمر.. الجمعة 24 نوفمبر

نادية صابر صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن، هى: الرياض، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 316 راكبا و74 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة كما تغادر 3 سفن، هى: أمانة، الحرية2، إلنوى إكسبريس، وعلى متنها 390 راكبا و161 شاحن



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال 3 سفن، هى: الرياض، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 316 راكبا و74 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة كما تغادر 3 سفن، هى: أمانة، الحرية2، إلنوى إكسبريس، وعلى متنها 390 راكبا و161 شاحنة بضائع و18 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنهم 223 راكب و90 شاحنة و10 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 449 راكب و62 شاحنة بضائع و33 سيارة.

على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 981 راكب بميناء نويبع وتداول 95 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 450 راكب و11 براد و2 تريلا و1 سيارة و4 باص جيت.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 402 راكب و6 براد و12 تريلا و5 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 129 راكب و35 براد و29 تريلا و1 سيارة.