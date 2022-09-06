حركة مشتريات قوية تدعم البورصة المصرية لاختبار مستويات 10500 نقطة بنهاية الأسبوع

تختبر البورصة المصرية مستويات 10500 نقطة بنهاية الأسبوع الجاري، في ظل مشتريات قوية تشهدها السوق كان لها أثر داعم بقوة لأحجام السيولة.

ويؤكد الخبراء أن هناك حالة من التفاؤل تسود السوق نتيجة قرارات المركزي بشأن توفير التمويل للواردات، وتوقعات مزيد من التحرك في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

ويرى الخبراء أن هناك تبادل مراكز بين قطاعات السوق مع حركة شرائية نشطة، وتكوين مراكز جديدة للأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وصناديق الاستثمار.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء باستقرار جميع مؤشراتها في المنطقة الخضراء، حيث صعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنحو 1.5% مغلقا عند 10329 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.93% منهيا التداولات عند 2276 نقطة، egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.77% مغلقا عند 3260 نقطة.

وبلغت التداولات على الأسهم 1.89 مليار جنيه، عبر التعامل على 1.054 مليون سهم لـ 193 شركة، من خلال 68.7 ألف عملية منفذة. وبلغت المكاسب الرأسمالية 8.4 مليار جنيه، بعد بلوغ رأس المال السوقي 703.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 695.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بمشتريات 285.5 مليون جنيه، بينما باع العرب والأجانب بصافي 52.1 مليون جنيه، و233.42 مليون جنيه على الترتيب.

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق إن EGX30 يستعد للصعود لمستوى 10375 نقطة، وفي حالة تجاوزها والاستقرار أعلاها سيواصل الصعود تدريجيا إلى 11000 نقطة. ولفت إلى المؤشر السبعيني يواجه مستويات مقاومة عند 2320 نقطة، قد تعيقه عن مواصلة الصعود على المدى القصير.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الافراد في أسطول لتداول الأوراق المالية إن هناك سيولة جديدة تتدفق على السوق الفترة الراهنة، في ظل مشتريات قوية للأفراد وصنادبق الاستثمار المحلية.

ولفتت ياسين إلى أن ثبات المؤشر الثلاثيني أعلى مستوى 10250 نقطة، يؤهله للوصول إلى 10400 ثم 10500 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي.

وتوقعت أن تواصل قطاعات التكنولوجيا، والصناعة، والعقارات الأداء الإيجابي الذي تشهده حاليا بشرط استمرار تدفق السيولة إلى السوق.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد حركة سيولة قوية، يتوقع معها الوصول إلى مستوى 10400 نقطة.

وتؤكد زيدان أن عودة حرية العرض والطلب إلى البورصة خلفت حالة تفاؤل كانت أبرز الداعمين لهذا الصعود. وتوقعت حركة إيجابية قوية لقطاعات المدفوعات الإليكترونية، والاتصالات خاصة مع تدفق سيولة قوية إلى الأخير.